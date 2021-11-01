В красивом пальто и платье миди: элегантная принцесса София с мужем Карлом Филиппом появилась на публике

В красивом пальто и платье миди: элегантная принцесса София с мужем Карлом Филиппом появилась на публике

Принц Карл Филипп и его супруга принцесса София порадовали сегодня публику своим появлением на мероприятии.

Карл Филипп и София прибыли в музей современной фотографии, где они запускают свою новую цифровую инсталляцию и новый чат-бот под названием Vitual Buddy и под лозунгом "Мы вместе противостоим сетевой ненависти".

Принцесса София / Getty Images

36-летняя шведская принцесса появилась перед публикой в совершенно новом образе. На ней было элегантное пальто длины ниже колен, под которым было синее трикотажное платье длины миди с разрезами по бокам, и обута принцессы была в замшевые сапоги на невысоких устойчивых каблуках. София была со светлым маникюром, ее волосы были распущены и уложены кудрями, а на лице был дневной макияж.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Getty Images

Принц Карл Филипп надел серый костюм, белую рубашку и тонкий синий галстук, который отлично гармонировал с цветом платья его супруги.

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