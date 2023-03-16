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В красивом пальто и шляпе-таблетке: Зара Тиндалл в новом образе на Челтнемском фестивале

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
38
Время на прочтение
1 мин
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В красивом пальто и шляпе-таблетке: Зара Тиндалл в новом образе на Челтнемском фестивале

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара Тиндалл и ее муж Майкл находятся на Челтнемском фестивале на ипподроме Челтнем.

Во второй день конных соревнований дочь принцессы Анны продемонстрировала на публике новый образ. Она была в пальто цвета морской волны в мелкий принт от Rebecca Vallance под которым была водолазка в тон, обута была в высокие сапоги из замши от Holland Cooper, а в руках держала черную сумку от Aspinal of London.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Также свой образ Зара дополнила шляпой-таблеткой, макияжем глаз, немного подчеркнула губы розовой помадой и надела золотые серьги-кольца. Ее муж Майк в этот день был в сером костюме, белой рубашке и надел голубой галстук в принт.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Днем ранее Зара появилась на фестивале в бордовом пальто средней длины, под которое надела синюю рубашку с рюшами и темно-синие брюки-дудочки, дополнив образ кожаными синими туфлями на устойчивых каблуках. В руках Зара держала синий клатч, а ее ногти были накрашены нюдовым лаком.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images
Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
38
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