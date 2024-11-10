В красивом пальто и в особенных серьгах королевы: принцесса Кейт появилась на службе у Кенотафа в Лондоне

Принцесса Уэльская Кэтрин сегодня вместе с высокопоставленными членами королевской семьи посетила службу возле Кенотафа в Лондоне в День памяти павших.

Это второе появление принцессы Кейт на публике за эти выходные. Вчера вместе с принцем Уильямом, королем Чарльзом и другими членами семьи Кэтрин посетила Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

Сегодня принцесса Уэльская присоединилась к монарху и членам семби, чтобы почтить память погибших на войне в День памяти.

Принцесса Уэльская Кейт и герцогиня Софи / Фото: Getty Images

Вместе с герцогиней Эдинбургской Софи принцесса Кейт появилась на центральном балконе Министерства иностранных дел на Уайтхолл, пока король Чарльз III возглавлял национальную службу памяти у Кенотафа.

Поминальная служба у Кенотафа в Лондоне / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская сегодня появилась на публичке в перешитом черном пальто от Catherine Walker c бархатным бантом на шее, шляпе-таблетке с вуалью от Juliette Botterill Millinery, а изюминкой ее образа стали жемчужные серьги-висюльки с бриллиантами покойной королевы Елизаветы II.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Кэтрин собрала волосы в красивый низкий пучок и сделала выразительный макияж, а к пальто пришпилила три красных мака – символ памяти.

Герцогиня Эдинбургская Софи была в черном платье и широкополой шляпе, волосы также собрала в красивый низкий пучок и дополнила образ жемчужными серьгами и ниткой жемчуга на шее.

К королю, одетому в форму адмирала флота Королевских ВМС с шинелью, маком и шпагой, присоединились его сын и наследник престола принц Уильям, сестра принцесса Анна и брат принц Эдвард. Королева Камилла, к сожалению, не смогла присутствовать так как ей все еще нездоровиться.

Принц Уильям, король Чарльз III и принцесса Анна во время Национальной службы памяти у Кенотафа в Лондоне / Фото: Associated Press

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