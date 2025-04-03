В красивом платье и босиком: королева Максима на торжественном мероприятии

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима дала имя новому инновационному парусному судну социального предприятия Sea Ranger Service в Роттердаме.

Sea Ranger Service — это организация, которая предлагает возможности обучения, трудоустройства и коучинга для неблагополучных молодых людей в прибрежных районах, где высок уровень безработицы среди молодежи.

Королева Максима / © Getty Images

Максима выглядела великолепно в синем платье с пушистым воротником и подолом, широкополой шляпе и серьгах-висюльках с синими камнями. Она была босиком, когда выходила с катера на пирс.

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В Instagram королевской семьи поделились видео с мероприятия.

«Королева Максима освятила новый инновационный парусник социального предприятия Sea Ranger Service в Роттердаме. Предварительно будет представлена ​​программа, в том числе посвященная работе организации», — говорится в сообщении.

Напомним, буквально на днях королева и ее супруг король отмечали годовщину со дня своей помолвки, а мы рассказывали о ее помолвочном кольце.