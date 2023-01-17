В красивом платье и драгоценной диадеме: принцесса Брунея вышла замуж

Один из богатейших монархов мира выдал замуж еще одну дочь.

38-летняя дочь султана Брунея Хассанала Болкиаха – принцесса Азема Болкиах – вышла замуж.

Ее избранником стал принц Муда Бахар (является вторым сыном принца Хаджи Джефри Болкиаха).

Свадебная церемония состоялась в официальной резиденции султана Брунея – Истане Нурул Иман. На ней присутствовали Его Величество султан Хассанал Болкиах и Ее Величество Раджа Истери Салеха, а также другие члены королевской семьи.

Для свадьбы Азема выбрала роскошное белое платье по фигуре фасона "рыбка", расшитое камнями и стразами. На голове у нее была длинная фата, украшенная камнями, и диадема из драгоценных камней.

Образ невесты дополнили красивые бриллиантовые серьги, колье, браслеты и кольца. Ей сделали насыщенный макияж: глаза подчеркнули черным карандашом, а губы – розовой помадой.

Затем принцесса переоделась в длинное блестящее платье графитового цвета, дополнив аутфит фатой такого же цвета и роскошными украшениями.

Напомним, в прошлом году вышла замуж другая дочь султана Хассанала Болкиаха – принцесса Фадилла Любабул.

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