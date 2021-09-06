В красивом платье и изумрудных серьгах: королева Максима с мужем вышла в свет

В красивом платье и изумрудных серьгах: королева Максима с мужем вышла в свет

Король и королева Нидерландов вернулись к активной общественной жизни после длительных летник каникул.

Король Виллем-Александр и королева Максима, которые недавно отправили свою среднюю дочь принцессу Алексию на учебе в Уэльс, посетили открытие культурного центра Amare в Гааге.

Королевская чета появилась на публике без масок. На 50-летней королеве Максиме было красивое платье-макси цвета морской волны, под которое она надела черные босоножки на каблуках и взяла маленький черный клатч. С аксессуарами хорошо гармонировал пояс, подчеркивающий талию королевы и манжеты на рукавах платья.

Королева Максима / Getty Images

Максима надела серьги-висюльки с изумрудными камнями, сделала укладку и макияж и, как всегда, пребывала в прекрасном настроении. Ее супруг король Виллем-Александр был в синем костюме, белой рубашке и своем любимом красном галстуке.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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