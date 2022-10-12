В красивом платье и кейп-накидке: новый выход королевы Максимы в Швеции

Королева Нидерландов Максима и король Виллем-Александр находятся с визитом в Швеции и их программа весьма насыщенная.
Сегодня Их королевские Величества встречались с руководителями компаний Нидерландов и Швеции в Гранд-отеле во второй день визита королевских особ в Швецию.
51-летняя Максима продемонстрировала очередной эффектный образ. На Ее Величестве было красивое платье с неглубоким V-образным вырезом и рукавами фонариками, на груди у нее была пришпилена брошка, а также на королеве были высокие бежевые перчатки из кожи. В руках королева держала клатч им в тон из замши. Поверх платья королева надела длинную кейп-накидку, а также была обута в замшевые туфли-лодочки на каблуках.
Королева сделала легкий макияж в теплых оттенках, собрала волосы в прическу и надела серьги-висюльки с камнями. Ее супруг Виллем-Александр был в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке.
78-летняя шведская королева Сильвия выбрала для выхода яркое платье цвета морской волны, дополнив образ ожерельем из крупных жемчужных бусин, жемчужными серьгами и несколькими браслетами на запястьях. В руках королева держала сумку, у нее была сделана прическа и макияж на лице. Король Швеции Карл Густав надел темный костюм в полоску, светлую рубашку и галстук в крапинку.
Минувшим вечером королевская чета Нидерландов посетила торжественный прием у шведской семьи. На нем обе королевы блистали в вечерних туалетах и тиарах, а их мужья во фраках.
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