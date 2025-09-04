ТСН в социальных сетях

В красивом платье и лодочках в тон: королева Матильда на деловой встрече с мужем-королем

Королева Матильда и ее супруг король Бельгии Филипп сегодня посетили деловое мероприятие.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Их Величества сфотографировались с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер и ее мужем Мортеном Келлером во время встречи глав немецкоязычных государств Германии, Бельгии, Лихтенштейна, Люксембурга, Австрии и Швейцарии в Бад-Рагаце.

Матильда выбрала в этот раз для публичного выхода платье из твида с черном поясом, подчеркивающим талию, и обула туфли-лодочки в тон наряда, а в руках держала маленький черный клатч. У королевы была лаконичная прическа, легкий макияж на лице, в ушах жемчужные серьги, а также надела золотые часы, браслет и свое помолвочное кольцо с сапфиром.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Ее муж король Филипп был одет в темно-серый костюм, белую рубашку и голубой галстук в мелкий принт. А президент Швейцарии выбрала для выхода темно-синий брючный костюм свободного кроя и нюдовые туфли-лодочки из лаковой кожи. Ее образ завершало несколько подвесок на шее, часы и браслет на запястье.

Королева Матильда и король Филипп с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер и ее супругом / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер и ее супругом / © Getty Images

