В красивом платье и палантине: королева Рания показала новый снимок с мужем

10 июня королева Иордании Рания и ее муж король Абдалла II отпраздновали годовщину свадьбы - пара в браке уже 30 лет. По этому поводу Рания сначало опубликовала трогательное видео, состоящее из фотографий пары сделанных в разные годы их брака, а затем поделилась новым снимком с мужем.

На фотографии Рания позировала в летнем платье белого цвета от бренда Emporio Sirenuse. У наряда была вышивка коричневыми нитями, а дополнила она платье белым длинным палантином. Также Рания уложила волосы в любимую укладку, надела серьги и сделала макияж с акцентом на глазах.

Король Абдалла II оделся весь в черное. На Его Величестве была водолазка и классический костюм.

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