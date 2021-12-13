В красивом платье и помятом кейп-пальто: королева Максима на рождественском концерте

В красивом платье и помятом кейп-пальто: королева Максима на рождественском концерте

Насыщенный рабочий график перед праздничными выходными и у нидерландской королевы.

Максима на днях присутствовала на записи рождественского музыкального концерта в Апелдорне.

50-летняя королева-консорт была одета в красивое светлое платье с поясом на талии, украшенным цветным камнем и обута в нюдовые туфли-лодочки на каблуках.

Королева Максима / Getty Images

На запястьях у Максимы было по несколько золотых браслетов, часы на черном кожаном ремешке, а на пальцах - кольца. Праздничный аутфит Ее Величество дополнила серьгами-висюльками с камнями, макияжем в натуральных оттенках и распустила волосы.

Королеву запечатлели по пути на концерт, поверх платья она была одета в светлое кейп-пальто, которое немного помялось снизу.

Королева Максима / Getty Images

Напомним, в один из недавних выходов королева Максима попала в небольшую конфузную ситуацию. Когда Максима посещала открытие дома Питера Тейлера в музее Тейлера в Харлеме, ветер был таким сильным в тот день, что ее волосы буквально разлетелись в стороны. Но даже это не в силах испортить настроение Максиме.

Королева Максима / Getty Images

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