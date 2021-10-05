В красивом платье и пончо: принцесса Беатрикс на мероприятии

83-летняя принцесса Нидерландов посетила очередное рабочее мероприятие.

Мама короля Виллема-Александра посетила открытие Windmils Molenviergang в Аарландервене. Принцесса Беатрикс выглядела прекрасно и была одета в красивое синее платье с принтом длины чуть ниже колен, а поверх надела теплую накидку-пончо цвета морской волны, к которой подобрала шляпу с широкими полями в тон.

Принцесса Беатрикс / Getty Images

В руках у Беатрикс был большой зонт, в этот день была дождливая погода, а также небольшая плетеная сумка. Обута принцесса была в кожаные туфли с золотыми пряжками и на невысоких квадратных каблуках. Также Беатрикс надела несколько браслетов на запястья, серьги, кольцо и сделала прическу и макияж.

Принцесса Беатрикс / Getty Images

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Несмотря на возраст принцесса Беатрикс часто посещает рабочие встречи. В прошлый свой выход Ее Высочество посетила открытие Дома по уходу за людьми пожилого возраста в Капелле-ан-ден-Эйссел, Нидерланды. Она приехала на открытие в костюме, состоявшем из блузы и юбки, черных лаконичных туфлях-лодочках на невысоких каблуках и с бантами, а также в шляпе интересной формы, сзади у которой был большой бант.

Принцесса Беатрикс / Getty Images

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