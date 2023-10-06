В красивом платье и с новой прической: королева Летиция на саммите тепло приветствовала президента Зеленского

Король Филипп VI и королева Летиция приветствовали европейских лидеров во дворце Альгамбра во время саммита Европы в Гранаде.

Там прошел саммит Европейского политического сообщества. Почти 50 европейских лидеров прибыли в Гранаде на юге Испании, чтобы подчеркнуть, что они продолжают поддерживать Украину во время войны с Россией.

Король Филипп VI и королева Летиция во дворце Альгамбра во время саммита Европы в Гранаде / Фото: Associated Press

Присутствовал на саммите и президент Украины Владимир Зеленский.

Королева Летиция пожала руку украинскому лидеру, а фото приветствия было опубликовано в социальной сети X.

La Reina saluda al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (@ZelenskyyUa).



➡️https://t.co/YXq1rVuD68 pic.twitter.com/CWWRe54uaz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 5, 2023

Королева Летиция выступила в роли хозяйки мероприятия и выглядела роскошно в платье Carolina Herrera из коллекции осень-зима 2017 без рукавов, подчеркнув свои рельефные руки. У наряда была многослойна белая юбка с рюшами и цветами, наряд королева сочетала с слингбэками от Manolo Blahnik.

Президент Франции Эммануэль Макрон, король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция / Фото: Associated Press

Волосы королевы были собраны в высокий хвост, накрученный волнами, на ее лице был насыщенный макияж, а в ушах сверкали каскадные цветочные серьги с россыпью бриллиантов. Король Филипп VI надел темно-синий костюм, светлую полосатую рубашку и голубой галстук.

Королева Летиция и король Филипп VI с Урсулой фон дер Ляйен / Фото: Getty Images

После саммита состоялся гала-ужин в Парадор де Гранада. За меню отвечал испанский мишленовский шеф-повар Пако Моралес.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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