В красивом платье и с золотым колье: королева Рания на мероприятии с мужем-королем

Король Абдалла II и королева Рания присутствовали на торжественном открытии нового здания средней общеобразовательной школы в Ирбиде в рамках мероприятий, посвященных серебряному юбилею короля.

Рания была в этот день в новом платье от Dar Nawal Friehat llmotarzat красивого насыщенного синего цвета с вышивкой и золотым поясом, подчеркивающим талию. На плече у Ее Величества была сумка Bottega Veneta, подобранная в тон, а на шее — золотое колье. Королева собрала волосы в прическу, сделала очень насыщенный макияж и надела золотые серьги и кольцо. Королева также сделала светлый маникюр, один из ее любимых.

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Король Абдалла был в черном пиджаке и серых брюках, он надел голубую рубашку и отказался от галстука.

Снимками с мероприятия королева Рания поделилась в своем блоге в Instagram.

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