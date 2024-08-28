В красивом платье и синих лодочках: кронпринцесса Виктория посетила премию

Виктория посетила церемонию вручения Стокгольмской юношеской водной премии в Стокгольмском конгресс-центре Waterfront. На мероприятие Ее Высочество прибыла в бело-синем платье с пышным подолом и открытыми плечами от Maxjenn, сшитом на заказ, в руках несла синий клатч-конверт LK Bennett и обула туфли-лодочки красивого синего цвета от Jimmy Choo на каблуках.

Кронпринцесса собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж и надела серьги-висюльки с сапфирами, на пальце у нее сверкал золотой перстень, а на запястье был браслет. Выглядела Виктория великолепно.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что кронпринцесса Виктория стала студенткой и пройдет специальную подготовку для офицеров, чтобы повысить свои военные знания.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Читайте также: