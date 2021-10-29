В красивом платье и вместе с мужем: королева Матильда на мероприятии в замке Лакен

Эта неделя выдалась насыщенной для многих членов королевских семей Европы.

Король и королева Бельгии сегодня встретились с бельгийскими спортсменами, которые участвовали в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также в чемпионате Европы или мира в 2020 и 2021 годах в замке Лакен в Брюсселе. Королева Матильда и король Филипп хотели лично поблагодарить их за усилия и работу.

На встречу Матильда приехала в красивом голубом платье длины чуть ниже колен, нюдовых туфлях-лодочках на каблуках, в тон которым подобрала маску. В ушах у нее были серьги, на запястье золотой браслет и часы, красивый макияж и прическа дополняли образ. Король Филипп надел серый костюм, светлую рубашку и галстук в синий принт, который хорошо подходил под тон платья его супруги.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

А буквально день назад королева Матильда посещала больницу RevArte в Эдегеме. В этом году RevArte отмечает свое десятилетие в сфере реабилитационной помощи. Там Ее Величество появилась в голубой шелковой блузе с длинными рукавами и желтых брюках клеш с высокой талией и широким поясом на ней. Образ дополняли синие остроносые туфли-лодочки, серьги-висюльки, на запястье у нее был золотой браслет и часы, те самые, которые она носит на каждый светский выход.

Королева Матильда / Getty Images

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