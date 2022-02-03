В красивом платье и золотых украшениях: королева Матильда с мужем Филиппом прилетела в Оман

Бельгийская королевская чета прибыла с официальным визитом в Оман.
Короля Бельгии Филиппа и его супругу королеву Матильду приветствовал министр культуры, спорта и молодежи Омана Сайид Тиазин Хайтам Аль Саид в международном аэропорту Маската в Омане.
Король и королева возглавляют двухдневную делегацию бизнесменов и промышленников в Султанате для рассмотрения областей и аспектов, представляющих взаимный интерес.
49-летняя королева Матильда появилась в этот день на публике в терракотово-бирюзовом платье, которое отлично гармонировало с золотыми украшениями – серьгами и браслетами, а также клатчем в тон и защитной маской на лице. Ее супруг король Филипп использовал обычную медицинскую маску на лице. Монарх был в темно-синем пиджаке, серых брюках, белой рубашке и с темным галстуком. Сколько продлится визит королевской пары в Оман, не сообщается.
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