В красивом платье любимого оттенка: королева Максима приехала на торжественное мероприятие

Королева Максима / © Getty Images

На мероприятие королева приехала в легком платье из шерстяного крепа от Natan Couture насыщенного бордового оттенка, которое дополнила широким поясом, подчеркивающим талию, высокими кожаными сапогами Gianvito Rossi, небольшой фетровой шляпой Maison Michel, а в руках несла небольшую сумку от Wandler на коротком ремешке, в которую были вставлены кожаные перчатки в тон.

Свой образ для выхода в свет королева дополнила крупными золотыми серьгами-полукольцами, цветочной брошью в виде тюльпана с россыпью мелких камней, кольцом с рубином и маникюром бордового цвета. Королева сделала выразительный макияж глаз и собрала волосы в низкий хвост.

Королева Максима / © Getty Images

На днях Максима и ее муж король Виллем-Александр приветствовали во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге великогерцогскую чету Люксембурга, на которой Максима также появилась в платье бордового оттенка.

