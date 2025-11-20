ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

В красивом платье любимого оттенка: королева Максима приехала на торжественное мероприятие

Королева Максима на днях посетила открытие деревянного круглого жилого дома SAWA в Роттердаме.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

На мероприятие королева приехала в легком платье из шерстяного крепа от Natan Couture насыщенного бордового оттенка, которое дополнила широким поясом, подчеркивающим талию, высокими кожаными сапогами Gianvito Rossi, небольшой фетровой шляпой Maison Michel, а в руках несла небольшую сумку от Wandler на коротком ремешке, в которую были вставлены кожаные перчатки в тон.

Свой образ для выхода в свет королева дополнила крупными золотыми серьгами-полукольцами, цветочной брошью в виде тюльпана с россыпью мелких камней, кольцом с рубином и маникюром бордового цвета. Королева сделала выразительный макияж глаз и собрала волосы в низкий хвост.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На днях Максима и ее муж король Виллем-Александр приветствовали во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге великогерцогскую чету Люксембурга, на которой Максима также появилась в платье бордового оттенка.

Король Виллем-Александр, великая герцогиня Стефания, великий герцог Гийом и королева Максима в Гааге / © Getty Images

Король Виллем-Александр, великая герцогиня Стефания, великий герцог Гийом и королева Максима в Гааге / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
60
