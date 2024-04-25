В красивом платье на пешеходном переходе: герцогиня Софи воссоздала одну из самых знаковых фотографий

Вы могли видеть этот пешеходный переход на обложке альбома s "Abbey Road". Вероятно, каждый, кто оказывается в этом месте, не может устоять, чтобы не повторить знаменитый снимок.

Альбом Beatles "Abbey Road" / Фото: Getty Images

Софи, как глобальный посол Международного агентства по предотвращению слепоты, запечатлена на переходе в коралловом платье миди от Beulah London, в нюдовых туфлях-лодочках от Prada и с клатчем Sophie Habsburg из змеиной кожи.

Герцогиня посещала прием Orbis Visionaries в студии Abbey Road Studios в Лондоне. Это международная благотворительная организация по уходу за глазами, работающая по всему миру с целью положить конец слепоте, которой можно избежать.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Кстати, похожее фото в феврале 2020 года сделали Джон Бон Джови и принц Гарри. Вместе с членами хора Invictus Games они воссоздали знаменитую фотографию обложки альбома Beatles.

Джон Бон Джови и принц Гарри вместе с членами хора Invictus Games воссоздают знаменитую фотографию обложки альбома Beatles «Abbey Road» на зебре возле студии Abbey Road / Фото: Getty Images

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