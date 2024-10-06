В красивом платье-рубашке: королева Мэри предстала на публике в интересном образе

Королева Мэри все еще находится с королевским визитом в Бразилии.

Вместе с первой леди Бразилии Розангелой да Силвой и министром климата, энергетики и снабжения королева Мэри посетила государственную школу Centro Educacional do Lago (CEL), где ее ознакомили с программой школьного питания Бразилии. Также Мэри поучаствовала в беседах о медиа-привычках молодежи Бразилии.

Во второй половине дня королева посетила Embrapa Cerrados, бразильский сельскохозяйственный научно-исследовательский институт, расположенный в саванне Серрадо. Помимо прочего, институт фокусируется на проблемах и возможностях, связанных с воздействием сельского хозяйства на биоразнообразие и окружающую среду в Бразилии.

В королевском аккаунте в Instagram поделились фото.

(листайте фото вправо)

Королева Мэри приехала в светло-голубом платье-рубашке в белую тонкую полоску с широким плетенным поясом на талии и в кожаных босоножках коричневого цвета на каблуках. Образ свой Ее Величество дополнила несколькими золотыми браслетами и золотыми серьгами, волосы распустила и сделала укладку волнами, а также красивый макияж.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Ранее мы также показывали вам другой образ королевы, когда она появилась в белом платье с узором и V-образным декольте в Национальном институте исследований Амазонки в Манаусе.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Читайте также:

Кронпринцесса Мэри - новая королева Дании (20 фото)