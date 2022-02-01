В красивом платье с камнями и тиаре: представлены новые портретные снимки кронпринцессы Мэри

5 февраля датская кронпринцесса Мэри отпразднует юбилей. Ей исполнится 50 лет.

На официальной странице датской королевской семьи в Instagram были опубликованы фото по случаю предстоящего 50-летнего юбилея кронпринцессы Мэри. На снимках Мэри запечатлена как сама, так и вместе со своим супругом кронпринцем Фредериком. Одета кронпринцесса в красивое голубое платье, расшитое камнями, она в тиаре, красивых серьгах и с орденами. Кронпринц одет в военную форму.

"В течение недели день рождения отмечен рядом событий - от открытия выставок в замках Колдингхус и Фредериксборг до различных других торжественных мероприятия, в которых королевская особа будет принимать участие", - говорится в сообщении под фото. Что ж, ждем с нетерпением!

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