В красивом платье-вышиванке: первый заместитель министра иностранных дел Украины провела лекцию в Риме

В красивом платье-вышиванке: первый заместитель министра иностранных дел Украины провела лекцию в Риме

Вышиванка – это прекрасная возможность рассказать миру об Украине и показать нашу невероятную культуру.

23 мая в Риме в Luiss Business School первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела лекцию "Украина и Европейский Союз: вместе". Во время мероприятия госпожа Джапарова появилась в красивом платье-вышиванке нежно-голубого цвета и с вышивкой светло-желтыми нитями. Образ дополнили несколько лаконичных украшений.

Эмине Джапарова / Фото: Getty Images

Платье Эмине Джапаровой создано украинским брендом Voloshka к саммиту Крымская платформа.

Эмине Джапарова / Фото: Getty Images

"Это платье является естественным отражением моей идентичности — украинская вышиванка с крымскотатарским орнаментом-узором. Поэтому горжусь и тем, и другим", — рассказала о своем образе первый заместитель министра иностранных дел Украины в Facebook.

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