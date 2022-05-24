В красивом платье-вышиванке: первый заместитель министра иностранных дел Украины провела лекцию в Риме

Вышиванка – это прекрасная возможность рассказать миру об Украине и показать нашу невероятную культуру.
23 мая в Риме в Luiss Business School первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела лекцию "Украина и Европейский Союз: вместе". Во время мероприятия госпожа Джапарова появилась в красивом платье-вышиванке нежно-голубого цвета и с вышивкой светло-желтыми нитями. Образ дополнили несколько лаконичных украшений.
Платье Эмине Джапаровой создано украинским брендом Voloshka к саммиту Крымская платформа.
"Это платье является естественным отражением моей идентичности — украинская вышиванка с крымскотатарским орнаментом-узором. Поэтому горжусь и тем, и другим", — рассказала о своем образе первый заместитель министра иностранных дел Украины в Facebook.
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