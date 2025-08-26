В красивом платье, жакете и шляпе: королева Мэри с мужем-королем продолжают свой круиз

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Король Фредерик X и королева Мэри прибыли в коммуну Тистед. Ее Величество облачилась в милое светлое платье в принт, черный короткий жакет и дополнила образ широкополой шляпой. У нее в ушах были жемчужные серьги-висюльки, а на запястье несколько золотых браслетов, а также браслет из цветных камней.

Королева сделала выразительный макияж, подчеркнула глаза тенями и губы помадой.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Ее супруг король Фредерик X был в форме и стоял рядом с женой, сложив руки вместе и приветствуя публику.

Днем ранее королевская чета прибыла в гавань Сэби в муниципалитете Фредериксхавн на борту королевской яхты «Даннеброг» в рамках летнего круиза этого года. В тот день на королеве был синий короткий жакет из льняного твида от Prada, белая блузка и темно-синяя юбка, которую королева носила в сочетании с босоножками из коричневой кожи на каблуках Gianvito Rossi.

