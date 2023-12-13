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В красивом рождественском луке: королева Летиция на мероприятии в Королевском дворце

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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В красивом рождественском луке: королева Летиция на мероприятии в Королевском дворце

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция провели встречу с Фондом "Принцессы Жироны" в Королевском дворце Мадрида.

Королевские супруги председательствовали на встрече с правлением фонда "Принцессы Жироны", посещая такое мероприятие второй год подряд.

В этот раз королева Летиция сменила образ со вчерашнего классического черно-белого на рождественский красный. На ней была блузка с драпированным вырезом от Hugo Boss и черная юбки-карандаш с крупным цветочным принтом от Carolina Herrera с двойным поясом на талии. Также Ее Величество обула высокие замшевые сапоги на каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция постригла волосы, распустив их с боковым пробором. Надела серьги-пусеты Gold&Roses , украшены бриллиантами и рубинами. На руке у нее сверкало любимое кольцо Coreterno. Король Филипп выбрал темный классический костюм, светло-голубую рубашку и красный галстук.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Вчера, напомним, королева Летиция появилась на публике в черном пальто и жемчужных серьгах и присутствовала на встрече Молодежного фонда FAD в CaixaBank.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
110
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