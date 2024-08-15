В красивом саду: дворец поделился редким фото именинницы принцессы Анны

Принцесса Анна сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 74 года.

Королевский дворец поздравил принцессу Анну с днем рождения и опубликовал коллаж из трех фотографий в Instagram сторис. На снимке юная принцесса Анна запечатлена со своим старшим братом Чарльзом (нынешним королем Великобритании), в центре находится ее фото уже в нынешний период, а также подобрана фотография принцессы и короля с одного из королевских мероприятий, где оба одеты в военную форму.

"Желаем королевской принцессе счастливого дня рождения сегодня!", - написано на снимке.

Принцесса Анна / Фото: Instagram британской королевской семьи

Известно, что принцесса Анна уже находится в Шотландии в замке Балморал, где члены королевской семьи собираются вместе с королем Чарльзом, чтобы провести совместно последние летние недели.

Не секрет, что это особенное место для британской королевской семьи, которое в свое время обожала покойная королева Елизавета II. Именно здесь, в Балморале, она и ушла из жизни. Это произошло 8 сентября 2022 года.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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