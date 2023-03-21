В красивом синем платье: королева Камилла забавно пошутила о своем возрасте

Они говорили о важности поэзии в развитии детей. В видео, снятом в ознаменование Всемирного дня поэзии и опубликованном BookTrust, покровительством, очень близким сердцу Ее Величества, Камилла принимала господина Коэльо в библиотеке Кларенс-Хауса, ее официальной резиденции в Лондоне.

На вопрос, нравится ли ей читать стихи и что она думает о чтении их вслух, Камилла ответила: "О, я думаю, это замечательно. Знаешь, 100 лет назад, когда я училась в школе, нам приходилось учить их наизусть. А потом вы думаете: "Боже мой, я бы никогда не смогла их выучить сейчас. И я люблю читать стихи, но, если читать их вслух, они обретают другое измерение",- сказала королева, пишет express.

Мне нравится тот ритм, который сочетается с поэзией, мне нравится чувствовать, что тебя увлекает стихотворение, что ты почти в нем", - сказала Камилла, которая, как известно, очень неравнодушна к книгам в целом и организовала во время пандемии коронавируса собственный книжный клуб и на протяжении многих лет поддерживала несколько проектов, посвященных чтению как для взрослых, так и для детей.

Happy #WorldPoetryDay!



To celebrate, The Queen Consort and Children's Laureate Joseph Coelho came together to discuss the joys of learning poetry.@Booktrust — The Royal Family (@RoyalFamily) March 21, 2023

На встречу королева-консорт пришла в красивом платье-пальто насыщенного синего цвета. Это один из ее любимых оттенков в гардеробе. Образ был идеально подчеркнут золотым колье на шее и несколькими браслетами, в том числе и своим любимым от Van Cleef & Arpels. А также идеальной прической.

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