В красивом весеннем образе: королева Летиция в розовом брючном костюме приехала на церемонию

Королева Испании Летиция продемонстрировала сегодня на публике очень нежный, весенний образ.

Их Королевские Величества присутствовали на церемонии вручения Национальной премии в области исследований во Дворце дожей Лос-Борха в Гандии.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

51-летняя королева Летиция появилась на мероприятии в нежно-розовом брючном костюме от Hugo Boss, под который подобрала белый топ с ручной вышивкой на льне от бренда Pomeline, основанного дизайнером Аной Марией Родригес.

Также королева обула кожаные туфли-слингбэки на низких каблуках от Carolina Herrera. Теперь королеву мы видим на публике все чаще именно в такой обуви, и этому есть причина, связанная со здоровьем ее стоп.

Этот красивый и весенний лук Летиция дополнила волнистой укладкой и перламутровыми серьгами в форме цветка от бренда Yanes и легким макияжем.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел серый костюм, рубашку и галстук в принт маленьких бабочек.

Вчера, напомним, королева Летиция восхитила публику, появившись на мероприятии в стильных изумрудных брюках, которые тоже были от ее любимого бренда Hugo Boss и сочетала их с черным джемпером с круглым вырезом и кожаными лоферами на платформе.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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