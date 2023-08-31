В красивом вышитом платье: королева Рания посетила новое мероприятие

Сегодня Рании исполняется 53 года. Дворец пока не делился новыми фото королевы, но на своей странице в Instagram Ее Величество опубликовала кадры со своего визита на кухню Фирьяла Кофахи в деревне Хавар.

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На королеве в этот день было красивое вышитое платье белого цвета с фиолетовым тонким поясом на талии и туфли-лодочки на каблуке от Jimmy Choo. Рания распустила волосы и сделала красивый макияж, а на ее пальце сверкало кольцо.

Напомним, недавно королева показывала, как проводила лето с семьей. Снимками Рания делилась на своей странице в Instagram.

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