В красивом желтом пальто и шляпе: как принцесса Диана с мужем Чарльзом путешествовала в Берлин

В красивом желтом пальто и шляпе: как принцесса Диана с мужем Чарльзом путешествовала в Берлин

Сегодня в фотоархивах британской королевской семьи мы отыскали старое фото принца Чарльза и его супруги принцессы Дианы.

Кадр был сделан 1 ноября 1987 года, спустя шесть лет после королевской свадьбы. Принца Чарльза и его жену приветствую члены британского сообщества в аэропорту Гатов в Берлине. В тот день королевская чета приехала туда по случаю 750-летия Берлина. Это был шестидневный официальный визит в Западную Германию, в рамках которого Диана и Чарльз посетили несколько городов.

На Диане в этот день было объемное светло-желтое пальто в крупную клетку, шляпа в тон, черные высокие перчатки и черный клатч она держала в руках. Чарльз был в сером классическом костюме, рубашке и с галстуком.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Associated Press

На фото видно, как радостно публика приветствовала королевскую пару и как принц Уэльский пожимал присутствующим руки.

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