В красивой вышиванке "белым по белому" и брюках-палаццо: Елена Зеленская в Сербии

Первая леди Украины по приглашению своей сербской коллеги приехала в Белград.

Елена Зеленская с рабочим визитом посетила Сербию.

Вместе со своей сербской коллегой Тамарой Вучич и министрами иностранных дел двух стран – Дмитрием Кулебой и Марко Джуричем – открыли украинскую книжную полочку в библиотеке Белграда.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Это новое представительство проекта культурной дипломатии, насчитывающего уже 200 полочек и 50 тысяч украинских изданий в 47 странах.

Елена Зеленская и Тамара Вучич / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Это важное направление популяризации и более широкого знакомства мира с историческими, литературными, культурными инициативами об Украине.

Призвание библиотек и книг – сохранять знания, культуру, историю. Украинская книжная полка будет хранить еще и связь живущих в Белграде украинцев с домом", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди Украины предстала в красивой вышиванке "белым по белому" с пуговицами. Верх она скомбинировала с черными брюками-палаццо с черным широким поясом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена собрала волосы в низкий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж в нежных оттенках, украсила уши лаконичными серьгами, а шею – жемчужным ожерельем.

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