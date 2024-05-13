В красивой вышиванке "белым по белому" и брюках-палаццо: Елена Зеленская в Сербии

Первая леди Украины по приглашению своей сербской коллеги приехала в Белград.
Елена Зеленская с рабочим визитом посетила Сербию.
Вместе со своей сербской коллегой Тамарой Вучич и министрами иностранных дел двух стран – Дмитрием Кулебой и Марко Джуричем – открыли украинскую книжную полочку в библиотеке Белграда.
Это новое представительство проекта культурной дипломатии, насчитывающего уже 200 полочек и 50 тысяч украинских изданий в 47 странах.
"Это важное направление популяризации и более широкого знакомства мира с историческими, литературными, культурными инициативами об Украине.
Призвание библиотек и книг – сохранять знания, культуру, историю. Украинская книжная полка будет хранить еще и связь живущих в Белграде украинцев с домом", – отметила Зеленская.
Там первая леди Украины предстала в красивой вышиванке "белым по белому" с пуговицами. Верх она скомбинировала с черными брюками-палаццо с черным широким поясом.
Елена собрала волосы в низкий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж в нежных оттенках, украсила уши лаконичными серьгами, а шею – жемчужным ожерельем.
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