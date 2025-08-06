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В красивой вышиванке "белым по белому" и брюках-палаццо: Елена Зеленская на выставке в Японии
Первая леди приняла участие в мероприятии, которое состоялось в рамках выставки EXPO 2025 в Осаке.
Елена Зеленская приняла участие в Национальном дне Украины на выставке EXPO 2025, которая проходит в Осаке.
«Сегодняшний Национальный день на EXPO мы, команда Украины, хотим посвятить благодарность. Нашей большой благодарности Японии за возможность быть представленными здесь. А также благодарности Японии и каждой стране, которая помогает нам защищать себя от нападника», — сказала первая леди Украины.
В рамках выставки состоялась премьера музыкальной композиции «Ода благодарности», созданной специально к Национальному дню Украины. Ее дополнил видеоклип, который демонстрировал благодарность миру за поддержку Украины.
Зеленская также посетила национальные павильоны Японии и Украины. Украинские экспонаты представлены под названием Not For Sale («Не для продажи»). Это магазин, где можно увидеть 18 предметов, символизирующих ценности: свободу, достоинство, стойкость. Вместо привычной стоимости товаров – видео из Украины, показывающие цену, которую в условиях защиты от российской агрессии украинцы платят за право на образование, медицину и свободу выбора.
«Наши ценности постоянно под атаками фейков и манипуляций и даже в ежедневных интернет-дискуссиях вы лично можете почувствовать, как их хотят ослабить, изменить или обесценить. Россия манипулирует эмоциями, наполняет простор пропагандой и даже поставила культуру на службу агрессии», — отметила супруга президента.
Зеленская появилась в стильном образе в классических цветах. На ней была красивая вышиванка «белым по белому» с воротником-стойкой, завязками с кистями и широкими рукавами, манжеты которых также были украшены вышивкой. Верх она скомбинировала с черными брюками-палаццо с кожаным черным поясом и черными остроносыми туфлями.
Первая леди сделала укладку с боковым пробором, легкий макияж и завершила лук серебряными серьгами-кольцами.
Напомним, Елена Зеленская в жакете цвета кємел посетила больницу Токийского университета.