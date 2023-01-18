В красивой вышиванке и брюках-палаццо: стильный образ Елены Зеленской

Елена Зеленская встретилась с принцем Лихтенштейна Алоизом, поддерживающим украинские проекты по фиксации военных преступлений россиян. Первая леди отметила, что принц выделил на эти проекты 450 тысяч швейцарских франков.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Помочь Украине наказать российские преступления — княжество Лихтенштейн уже делает это. Сегодня удалось лично поблагодарить за преданность Княжества Лихтенштейн международному праву, включая активную позицию в ГА ООН по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности причастных за эти преступления. Будем благодарны за эти преступления. Будем благодарны за дальнейшее продвижение этой инициативы", – сказала Елена.

На встрече первая леди появилась в стильном образе. На ней была красивая вышиванка с пышными рукавами, вышитыми черными нитями. Верх Зеленска скомбинировала с черными брюками-палаццо с широким поясом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На одном из фото Елена накинула на плечи черный жакет.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Идеально ровная укладка, нежный макияж и серьги-пусеты завершили лук жены президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В этом аутфите первая леди также приняла участие в дискуссионной панели в Украинском доме в Давосе и осмотрела выставку Ukraine is You, где представлены видеоработы о российских военных преступлениях и документальных кадрах из недавно освобожденного Херсона.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, во время своего пребывания в Давосе Зеленская продемонстрировала образ в коричневом костюме и рубашке.

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