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В красивой вышиванке и классических штанах: Елена Зеленская показалась в библиотеке
Первая леди Украины сообщила об открытии первой книжной полки в Таиланде.
Елена Зеленская опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в библиотеке. На ней первая леди позирует в красивой черной рубашке, вышитой светлыми нитями. Верх она сочетала с классическими черными брюками со стрелками и кожаным поясом.
У нее была аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные золотые серьги в ушах.
В посте Зеленская сообщила хорошую новость о том, что в Таиланде открыли первую украинскую книжную полочку. Она заработала в Городской библиотеке Бангкока при поддержке мэрии города.
«Книги несут родное слово, понимание, ведут диалог между культурами. Книги говорят с нами и о нас. Так что спрашивайте в библиотеках мира украинские книги. Там, где украинских полочек еще нет, они обязательно появятся. Работаем над этим», — отметила первая леди.
К слову, Таиланд стал 59-й страной всемирного проекта, насчитывающего уже более 250 полочек и 57 тысяч книг.
Напомним, Елена Зеленская на одном из мероприятий предстала в фиолетовом костюме с платком-паше.