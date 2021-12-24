В красивой вышиванке и с любимой прической: Юлия Тимошенко представила свою новогоднюю открытку

В красивой вышиванке и с любимой прической: Юлия Тимошенко представила свою новогоднюю открытку

Политик порадовала своих подписчиков красивой новогодней открыткой.

Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook свою новогоднюю открытку. На ней нардеп предстала в красивом праздничном образе в национальном стиле.

На Юлии Владимировне белая сорочка-вышиванка с красной вышивкой и квадратным вырезом. Аутфит она дополнила французским маникюром, нежным макияжем с акцентом на глазах и любимой в последнее время прической – низким хвостом, который она укладывает на одну сторону, с прикорневым объемом и выпущенными прядями.

Юлия Тимошенко / Facebook/Юлия Тимошенко

Политик запечатлена в тот момент, когда она украшала елку и вешала на нее красную игрушку.

Напомним, недавно Тимошенко опубликовала в Facebook милое фото с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, сделанное в студии политической передачи. Так нардеп поздравила товарища с днем рождения.

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