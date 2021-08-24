В красивой вышиванке и с маникюром в цвет флага: Марина Порошенко на праздновании Дня Независимости

Бывшая первая леди Украины пришла на парад в образе в национальном стиле.

Сегодня, 24 августа, в центре столицы состоялся торжественный парад войск по случаю 30-летия Независимости Украины. Мероприятие посетил бывший президент Украины Петр Порошенко со своей женой Мариной Порошенко.

Перед началом торжеств экс-президента окружили люди, чтобы пожать ему руку и сфотографироваться. Снимки, как это происходило Порошенко опубликовал в Facebook.

Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

На этих фотографиях мы можем рассмотреть образ бывшей первой леди.

Марина продемонстрировала праздничный лук в национальном стиле. Она сочетала черное приталенное платье без рукавов и с черными пуговицами с красивой вышиванкой с воротником-стойкой.

Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

Экс-первая леди свой аутфит продумала до деталей, ведь даже маникюр она сделала тематический — покрасила его в цвет украинского флага — сине-желтый.

Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

Госпоже Марине сделали прическу с прикорневым объемом и макияж смоки-айс. В ушах у нее были элегантные серьги с жемчугом.

Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

Петр Порошенко был одет в черный костюм в легкую полоску и белую рубашку с голубой вышивкой.

А нынешняя первая леди Украины — Елена Зеленская — появилась на праздновании в нежном белом образе от украинского дизайнера Лилии Литковской. Она сочетала рубашку с белой вышивкой спереди и сзади в виде колосков с юбкой зауженной книзу. Аутфит она дополнила белым корсетом и туфлями на шпильках в тон.

Владимир и Елена Зеленская / president.gov.ua

Владимир и Елена Зеленская / president.gov.ua

Стиль Марины Порошенко (15 фото)

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