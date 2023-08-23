В красивой вышиванке и с жемчужным ожерельем: Елена Зеленская записала видеообращение к полякам и украинцам

Первая леди появилась на видео в роскошной национальной одежде.

Елена Зеленская через видеосвязь обратилась к музыкантам и гостям Варшавской оперы, где состоялся концерт Ukrainian Freedom Orchestra, основанного канадской дирижером украинского происхождения Кэри-Линн Уилсон.

Мероприятие было организовано под патронатом Зеленской и ее польской коллеги Агаты Корнхаузер-Дуды.

"Рассказала, как, несмотря на войну, звучит музыка в Украине: в окопах, на улицах городов, которые обстреливает Россия. Кэри-Линн Уилсон собрала команду музыкантов, которые стали голосом всех пострадавших, всех, кто борется, и всех, кому не безразлично, каким будет мир вокруг нас…

В Варшаве Ukrainian Freedom Orchestra прозвучал еще как голос безграничной благодарности Украины Польши. За постоянную поддержку, за понимание, что это наша общая борьба", – написала Елена в посте в Telegram.

На видео первая леди предстала в красивой белой рубашке с вырезом, черной вышивкой и белым кружевом.

Зеленская собрала волосы в низкий пучок, сделала нежный макияж и украсила шею жемчужным ожерельем с подвеской и деликатной цепочкой с подвеской. Свой аутфит Елена завершила золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в Дании продемонстрировала стильный лук в костюме цвета полыни от украинского бренда SIX.

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