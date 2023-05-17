В красивой вышиванке и штанах-палаццо: Елена Зеленская на конференции в Корее

Елена Зеленская встретилась с министром иностранных дел Республики Корея Паком Чином. Они обсудили потребность Украины в автомобилях для разминирования и защитном снаряжении для этого.

Елена Зеленская на конференции "Азиатское лидерство" / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Украина нуждается в средствах для гуманитарного разминирования, технологического и максимально безопасного как для саперов, так и для жителей, вынужденных жить рядом с постоянной опасностью взрывов…

Надеемся на содействие правительства Республики Корея в обеспечении первоочередных потребностей в машинах для разминирования и защитном снаряжении", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Елена предстала в черном белом образе. Она сочетала красивую вышиванку, вышитую "белым по белому", с черными брюками-палаццо с поясом. Обута первая леди была в черные остроносые туфли на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала укладку с локонами, нежный макияж и завершила аутфит золотистыми серьгами-пусетами, золотистым колье и подвеской на цепочке.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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