В красивой вышиванке и штанах-палаццо: Елена Зеленская посетила открытие художественной выставки

Елена Зеленская приняла участие в открытии художественной выставки "ЛОМИКАМІНЬ. Жіночий спротив у Криму", которое состоялось в представительстве президента Украины в АР Крым/офисе Крымской платформы.

Цель выставки – привлечь внимание общественности к историям женщин, незаконно заключенных за поддержку Украины; почтить силу и отважность жен политзаключенных, а также тех, кто ежедневно сопротивляется оккупантам, демонстрируя борьбу за свои права и свободы. Выставка направлена на то, чтобы показать, что сопротивление граждан Украины в Крыму продолжается, и с каждым днем набирает все большие обороты.

"Уже никому, к счастью, не нужно объяснять, почему, когда мы говорим "спасибо ВСУ", то адресуем это одновременно и защитникам, и защитницам, почему женщин-защитниц отдельно указано в названии государственного праздника 1 октября — потому что мы, как общество, учимся делать ежедневный подвиг женщин видимым. Достойно ценить его. Эта выставка продолжает эту миссию — приводит фокус на отважных женщин и их ежедневное сопротивление в условиях оккупированного Крыма. Сопротивление, часто негромкое и одинокое — но тем важнее и смелее", — сказала Зеленская.

На мероприятии первая леди появилась в черном костюме, состоявшем из укороченного жакета без воротника и брюк-палаццо с черным широким кожаным поясом с золотой пряжкой. На жакете у нее была золотая брошь. Обута она была в черные остроносые туфли.

Затем Елена сняла жакет и продемонстрировала красивую вышиванку с разноцветным флористическим орнаментом.

Свой аутфит первая леди дополнила идеально ровной укладкой с боковым пробором, макияжем в нежных оттенках и золотистыми серьгами-пусетами.

Напомним, Елена Зеленская в черном пальто оверсайз и с красивой брошью посетила Киево-Печерскую лавру.

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