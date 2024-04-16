В красивой вышиванке и штанах-палаццо: Елена Зеленская встретилась с королевой Дании Мэри

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Данию встретилась с королевой страны Мэри. Первая леди появилась там в сопровождении первого джентльмена страны, мужа премьер-министра Дании Бо Тенгберга.

Елена Зеленская и королева Мэри / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская поблагодарила королевскую семью за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

"Как и вся ее семья, королева Дании ведет активную общественную деятельность, в том числе патронирует более 30 организаций, среди прочего оказывающих гуманитарную помощь, заботящихся о здравоохранении, защите прав женщин.

Благодарна королевской семье за то, что Дания – один из наших самых больших и надежных партнеров во всех начинаниях", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская и королева Мэри / Фото: Instagram Елены Зеленской

В ходе встречи Елена продемонстрировала красивый образ в классических цветах. На ней была роскошная вышиванка "белым по белому" с пышными рукавами от украинского бренда Gaptuvalnya, которую она сочетала с черными брюками-палаццо.

Королева Мэри, Елена Зеленская и Бо Тенгберг / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила черными туфлями и широким черным поясом с золотистой пряжкой. Елена сделала красивую укладку с локонами, макияж в натуральных оттенков и уши украсила золотыми витыми серьгами.

Елена Зеленская и королева Мэри / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

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