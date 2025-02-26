В красивой вышиванке и золотых серьгах: Елена Зеленская дала интервью для итальянского ток-шоу

Первая леди рассказала итальянской аудитории о преступлениях России и о важности поддержки Украины.
Елена Зеленская дала интервью итальянскому политическому и информационному ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4.
Первая леди отметила, что очень важно, чтобы мир помнил, кто на самом деле агрессор, и продолжал помогать Украине бороться за общее будущее. Она также добавила, что Украина в этой войне защищает, прежде всего, своих людей.
"Мы боремся не за километры. Мы боремся за наших людей на оккупированных территориях. Эти километры – это их дом, работа, школа, родные улицы. Эти люди имеют право жить в своей стране без страха. Мы не можем оставить их в опасности", – сказала супруга президента.
Елена также отметила, что Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, из которых удалось вернуть только 1227, ведь страна-агрессор пытается разными способами препятствовать этому процессу.
"Это не является постоянно работающим механизмом, к сожалению. Именно для того, чтобы этот механизм существовал и работал, и создана Международная коалиция за возвращение украинских детей, куда входит уже 41 страна", — подытожила Зеленская.
Для онлайн-интервью первая леди выбрала красивую черную вышиванку с пышными рукавами, вышитую красными и белыми нитями.
У Зеленской была аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные золотые серьги.
Напомним, Елена Зеленская вместе с британским меценатом посетила Киевщину.
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