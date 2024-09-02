В красивой вышиванке с цветами: Елена Зеленская обратилась к украинским школьникам

Елена Зеленская по случаю Дня знаний обратилась по видеосвязи к ученикам школ Супергероев во время урока благодарности силам обороны. Школа Супергероев – это государственный проект, реализуемый под патронатом супруги президента. Это инициатива, в рамках которой дети, которые находятся на стационарном лечении или проходят реабилитацию, учатся в медицинских учреждениях.

В этом уроке приняли участие 500 детей из 17 школ при больницах и более 80 учителей, воспитателей и психологов.

"У всех людей в жизни бывают испытания, неприятности, беды. Но героями и супергероями нас делает то, как мы на них реагируем. Как боремся. Вы – супергерои, потому что смело боретесь, держитесь и еще учитесь. Хотите учиться и узнавать новое", – сказала Зеленская.

Жена президента отметила, что для того, чтобы дети могли учиться и лечиться, их на фронте защищают украинские военные.

Она также обратилась к врачам, учителям и родителям маленьких пациентов.

"Наши дети – герои, а нам надо быть героями для них. Так друг друга поддерживаем и защищаем. Давайте этому учиться и учить. Потому что именно на этом все держится. Так и одерживается победа – и в лечении, и в образовании, и на фронте", – отметила Елена Зеленская.

На видео первая леди предстала в красивой белой рубашке с цветочной черной вышивкой и с фигурным вырезом, которую сочетала с черным низом и черным кожаным поясом. У нее была укладка с боковым пробором и макияж в нежных оттенках. Свой лук Елена завершила серебряными украшениями.

Напомним, Елена Зеленская в жакете оверсайз и с платком-паше побывала в укрытии на Черниговщине.