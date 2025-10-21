ТСН в социальных сетях

Общество
124
1 мин

В красивых красных луках: племянницы принцессы Дианы посетили ивент в Лондоне

Британские аристократки и племянницы принцессы Дианы посетили светский ужин.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Элиза и Амелия Спенсер

Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер присутствовали на ужине «Розовая лента» в рамках кампании по борьбе с раком груди компании Estee Lauder Companies в Национальном институте юстиции в Лондоне.

Леди Элиза появилась на мероприятии в красной водолазке, удлиненном блейзере, широких брюках и обута в туфли-лодочки, а в руке держала маленькую черную сумку на короткой ручке. Волосы девушка распустила и сделала укладку волнами, на ее лице был выразительный макияж, а на шее золотое колье с сердце. Ее сестра леди Амелия надела красное макси-платье, которое дополнила черным крокодиловым клатчем и таким же украшением на шее, как у Элизы. Ее волосы были идеально ровными, а на лице макияж.

Леди Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

На днях сестры посетили светскую тусовку в Британском музее, где появились в эффектным платьях.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

А отец девушек, напомним, граф Чарльз Спенсер, в это время сделал громкое публичное заявление в своем Instagram, касательно своего здоровья.

124
