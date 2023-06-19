В красивых мантиях и с перьям на голове: Чарльз и Камилла на параде в честь Ордена Подвязки

В Виндзорском замке состоялся ежегодный парад Ордена Подвязки, в котором принимали участие король Чарльз III и королева Камилла.

День Подвязки проходит каждый год в июне с грандиозным шествием рыцарей в Виндзорском замке в сопровождении марширующего оркестра и офицеров Ордена.

Король Чарльз III и королева Камилла во время службы подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре. / Фото: Associated Press

День начинается с того, что монарх официально наделяет всех новых участников знаками отличия Ордена в Тронном зале Виндзорского замка. Члены и офицеры посещают обед, устроенный монархом, а затем все пешком отправляются на службу в часовню Святого Георгия, - пишет People.

Король Чарльз III и королева Камилла во время службы подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре. / Фото: Associated Press

Супруга Чарльза – Камилла – впервые принимает участие в церемонии в качестве королевы. Они оба были одеты в торжественные мантии с головными уборами и перьям на голове. Королева Камилла также была в белом платье и бежевых туфлях-лодочках на каблуках.

Король Чарльз III и королева Камилла во время службы подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре. / Фото: Associated Press

Благороднейший Орден Подвязки, учрежденный королем Эдуардом III почти 700 лет назад, является старейшим британским рыцарским орденом и старейшим национальным рыцарским орденом в мире.

Король Чарльз III и королева Камилла во время службы подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре. / Фото: Associated Press

Король Чарльз был назначен членом Ордена в 1958 году, а принц Уильям получил рыцарское звание Ордена Подвязки в 2008 году, а его тогдашняя подруга Кейт Миддлтон посетила его первую службу в качестве будущего члена королевской семьи.

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