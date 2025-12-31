В красивых нарядах и возле елки: Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Новым годом

Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская опубликовали в Instagram совместную праздничную фотографию. На ней они предстали, держась за руки, возле новогодней елки, украшенной игрушками золотого и медного цветов, золотистыми лентами, снежинками и фонариками.

Первая леди одета в красивую белую рубашку с острым воротником, пышными рукавами и белой вышивкой на одной стороне от украинского бренда Gunia Project. Свой образ Елена дополнила эффектной прической с локонами, нежным макияжем и элегантными жемчужными серьгами.

На президенте была стильная черная рубашка, вышитая синими, коричневыми и бежевыми нитками от украинского бренда Etnodim. Вышиванку украшает орнамент «зверь».

«Еще один год проходит, избранный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев.

Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам — тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство.

Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к общению и человечность — то, что несмотря ни на что.

Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!» — пожелали президентские супруги в посте.