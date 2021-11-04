В красивых платьях и с диадемами: два вечерних образа королевы Елизаветы II

Продолжаем рассматривать фото из архива членов британской королевской семьи.

Сегодня у нас две фотографии королевы Елизаветы II, которые были сделаны 4 ноября, но в разные годы. На снимке 1952 года королева Елизавета II запечатлена в государственной карете, когда она покидает Букингемский дворец и направляется в здание парламента в Лондоне. Она одета в красивое платье и меховую накидку, а на голове у нее красуется диадема Георга IV. На шее у Елизаветы роскошное драгоценное колье, а в ушах - серьги с большими жемчужинами.

Королева Елизавета II / Associated Press

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Второе фото было сделано 4 ноября 1958 года. Королева Елизавета II запечатлена рядом с певицей Эртой Китт после ее выступления на шоу в Лондонском Колизее. Актеры и актрисы, участвовавшие в постановке в тот вечер, были представлены королеве после спектакля. На Елизавете снова красивое вечернее платье, диадема и ожерелье, а на плечах - меховая горжетка. На королеве высокие белые перчатки, а в руках она держит букет цветов.

Королева Елизавета II и Эрта Китт / Associated Press

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