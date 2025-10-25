ТСН в социальных сетях

Дата публикации
В красивых платьях и в компании бабушки-королевы: принцесса Леонор и инфанта София посетили церемонию

Будущая королева Испании — принцесса Леонор и ее сестра инфанта София посетили церемонию вручения премий «Принцессы Астурийской», которая прошла вчера вечером в Овьедо.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева София, принцесса Леонор и инфанта София

Королева София, принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор выбрала для светского выхода жаккардовое платье от шведского бренда H&M со слегка расклешенным силуэтом благодаря складкам на талии. Образ она дополнила черными туфлями-слингбэками от Сarolina Herrera на невысоких каблуках.

Девушка расчесала густые длинные волосы по центральному пробору и сделала легкую укладку волнами, собрав волосы с одной стороны, а на ее лице был выразительный макияж.

Королева София, принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Королева София, принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Ее младшая сестра София выбрала платье цвета бордо с шалью от Miphai и обула бежевые балетки из кожи от Magrit Shoes на невысоких каблуках. Инфанта распустила волосы, часть их собрала заколкой, сделала выразительный макияж и дополнила образ кольцом своей матери от Karen Hallam.

Также на церемонию приехала королева София — мать короля Филиппа VI. Она приехала в светлом брючном костюме с вышивкой и туфлях на каблуках, а также взяла светлый клатч.

Королева София, принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Королева София, принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

