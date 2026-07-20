В красно белых-луках: как королева Летиция и ее дочери синхронизировали образы, чтобы поддержать испанскую сборную

Инфанта София, королева Летиция, принцесса Леонор / © Getty Images

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Члены королевской семьи, включая короля Филиппа VI в элегантном галстуке, создали идеальную цветовую гамму из белого и красного в честь сборной Испании по футболу, болея за команду на чемпионате мира по футболу в США.

Королева Летиция достала из своего гардероба одну из самых удачных вещей: ярко-красное платье от Adolfo Dominguez. Это платье А-силуэта, сшитое из струящейся ткани. Королева дополнила его серьгами Gold&Roses из 18-каратного розового золота с бриллиантами и рубинами и своми любимым кольцом Coreterno.

Инфанта София, королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Дочери короля и королевы, в свою очередь, идеально гармонировали с образом своей матери, используя игру контрастов. Принцесса Леонор выбрала белоснежный наряд, надев изысканную блузку от Zara. Блузка выделяется классическим воротником и эффектной драпировкой на талии. Леонор дополнила свой образ красными брюками и туфлями телесного цвета.

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Инфанта София выбрала основной цвет, надев струящуюся блузку очень привлекательного, ярко-красного цвета. Она дополнила блузку брюками-палаццо кремового цвета и балетками телесного цвета от Magrit.

Инфанта София, королева Летиция, принцесса Леонор / © Getty Images

Король Филипп VI был в костюме и рубашке, а ярким акцентом его образа стал красный галстук.

Король Филипп VI с кубком чемпионов мира / © Getty Images

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