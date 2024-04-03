В красно-черном платье: красивая королева Рания на встрече с женщинами Джераша

Королева Иордании поделилась в своем блоге в Instagram снимками с очередного рабочего мероприятия.

Ее Величество продемонстрировала на публике в образ в черном длинном платье, украшенном красными и оранжевыми полосами, дополнив наряд замшевыми туфлями Jennifer Chamandi и клатчем Elena Ghisellini из красного атласа и бархата. У нее на шее было колье с зеленым камнем, а в ушах серьги. Волосы королева собрала в прическу и сделала насыщенный макияж.

Королева Рания провела вечер Рамадана среди женщин города Джераш, о чем и соощила своим подписчикам.

"Было очень приятно провести этот вечер Рамадана среди теплых и искренних женщин Джераша", - написала Рания.

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Напомним, днем ранее мы показывали вам образ королевы Иордании во время ее встречи с первой леди Египта.

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