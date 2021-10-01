В красно-коралловом костюме: королева Матильда впечатлила ярким луком

Королева Матильда продолжает выполнять свои королевские обязанности и появляться на публике в новых ярких образах.

Этой осенью в гардеробе супруги бельгийского короля Филиппа преобладают яркие оттенки. На встречу с заместителем министра здравоохранения Греции Зои Рапти Матильда приехала в красно-коралловом костюме, который состоял из блузы со средней длины рукавами и брюк клеш со стрелками.

Королева Матильда / Getty Images

Лук Ее Величества прекрасно сочетался со светлыми туфлями-лодочками из замши и маленьким золотистым клатчем, подходящим под широкий золотой браслет на запястье и часы на золотом металлическом ремешке. В ушах у королевы были золотые серьги-висюльки, а на лице - защитная маска и легкий макияж. Прическа Ее Величества практически не меняется от выхода к выходу, Матильда привержена классическому стилю.

Королева Матильда / Getty Images

Матильда присутствовала на презентации Всемирной общеевропейской коалиции по психическому здоровью в Брюсселе.

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