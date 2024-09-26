В красном аутфите и цветочных серьгах: королева Максима с мужем-королем в Нью-Йорке

Королева Максима и король Виллем-Александр прибыли, чтобы отпраздновать 15-ю годовщину королевы Максимы на посту специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам инклюзивного финансирования и начала ее новой деятельности в ООН по вопросам финансового здоровья.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Максима облачилась в красную блузку с V-образным вырезом на декольте и разрезами на рукавах и брюки-клеш с поясом, подчеркивающим талию. Обула кожаные туфли-лодочки на каблуках коричневого цвета и в руках держала коричневый клатч из кожи. В ушах у королевы были двойные цветочные серьги, на лице насыщенный макияж глаз и помада на губах. Король надел темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и голубой галстук в принт.

На своей новой должности королева сосредоточится на развитии финансовых услуг, которые удовлетворяют потребности людей и действительно способствуют финансовому здоровью.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Напомним, недавно на торжественном банкете в Нидерландах королева Максима появилась в нежно-голубом платье без бретелек с кружевным бюстом и тонким поясом на талии от Maison Valentino, которому 13 лет.

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