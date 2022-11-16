В красном бархатном костюме: эффектный выход бельгийской королевы Матильды

49-летняя королева-консорт появилась на гала-ужине по случаю 20-летия организации "Пропавшие дети в Европе".

Королева Паола - мать правящего короля Филиппа, супруга Матильды - является почетным президентом Комитета по защите пропавших без вести детей в Европе.

На вчерашнем вечере Матильда блистала в бархатном брючном костюме цвета спелой вишни, под который подобрала черные остроносые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала маленький черный клатч.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Волосы у Ее Величества были уложены в красивую прическу, она сделала вечерний макияж, который все равно был минимальным и надела черные серьги-клипсы с мелкими камнями внутри.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

На этой неделе ранее мы уже видели Матильду во время визита в коммуну Тюбиз, где прошло мероприятие, в рамках которого говорили о важности психологического благополучия. Там королевская особа приняла участие в велопробеге и сама села на велосипед.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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